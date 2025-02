Bandidos invadem farmácia em SP e roubam remédio para emagrecer e R$ 2.500

A polícia investiga um assalto a uma farmácia na Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Três criminosos, incluindo uma mulher, invadiram o local e levaram canetas usadas no tratamento de diabetes, além de R$ 2.500 reais em dinheiro. As câmeras de segurança capturaram toda a ação, mostrando que os assaltantes não esconderam os rostos. O prejuízo total foi de cerca de R$ 11 mil reais . A polícia analisa as imagens para identificar os envolvidos e verificar se eles fazem parte de uma quadrilha especializada. Esse tipo de roubo tem se tornado comum, levando farmácias a reduzir estoques por medo de novos assaltos.