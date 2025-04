Bandidos invadem farmácia na zona sul de SP e roubam dinheiro e remédios caros

Bandidos invadiram uma farmácia no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo, e roubaram R$ 50 mil em dinheiro e medicamentos.



O gerente agiu rapidamente, acionou a polícia e um suspeito foi preso.



Um revólver calibre 38 e parte do material roubado foram recuperados. O comparsa ainda está foragido.

Este não foi o primeiro assalto enfrentado pelo funcionário. As farmácias estão investindo em segurança, mas o policiamento é essencial para evitar novos crimes.



