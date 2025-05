Bandidos invadem hangar e furtam avião avaliado em R$ 7 milhões em Mato Grosso

Um avião foi furtado de dentro do hangar no aeroporto de Juína, Mato Grosso, mesmo com o local fechado e sem iluminação de pista. O piloto, ao chegar no local, percebeu a ausência da aeronave, que é branca com faixas douradas, vermelhas e pretas. O empresário do agronegócio, dono do avião, foi informado e registrou um boletim de ocorrência. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!