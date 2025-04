Bandidos invadem mansão no Morumbi e fazem moradores e funcionários reféns

Um grupo de criminosos invadiu uma mansão no Morumbi, zona sul de São Paulo , mesmo com o esquema de segurança que incluía muro alto e alarme. Armados com fuzis, eles abordaram funcionários e três pessoas da família, fazendo alguns reféns.



Os ladrões roubaram 13 relógios, joias, cerca de 5 mil dólares e um veículo de luxo. A polícia investiga se o crime foi planejado, já que foram encontrados um portão desparafusado e uma escada usada para desabilitar o sistema elétrico da residência. O caso está sendo investigado pela polícia civil local.



