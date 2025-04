Bandidos invadem velório e incendeiam corpo de homem ligado a facção rival no Ceará

Um grupo de criminosos invadiu um velório em Trairi (CE) e incendiou o caixão onde estava o corpo de um homem que havia morrido em confronto com a polícia. Outros objetos do local também foram queimados. O homem era apontado como integrante de uma facção criminosa. Segundo a polícia militar, quatro suspeitos foram presos e levados à delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil investiga os motivos da ação.



