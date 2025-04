Bandidos pedem resgate para devolver retroescavadeiras roubadas de empresa em Guarulhos (SP)

Bandidos roubaram duas retroescavadeiras de uma empresa de terraplanagem em Guarulhos e ligaram para o proprietário do estabelecimento pedindo pagamento de resgate para devolver os veículos.



Cléo Egídio gravou as negociações e recebeu imagens das máquinas enviadas pelos criminosos. “Recebi vídeo e imagens das máquinas nunca vistas antes”, relata.



As retroescavadeiras são fundamentais para os serviços prestados à prefeitura local. Cléo apela à população por informações que ajudem a localizar os equipamentos.



