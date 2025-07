Bandidos pulam portão e invadem casa na zona sul de São Paulo

Dois criminosos pularam o portão e invadiram uma casa no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo . Os vizinhos, ao notarem a movimentação suspeita, acionaram a polícia militar. Ao chegarem, os policiais encontraram um dos criminosos no carro e detiveram outro na residência, enquanto um terceiro conseguiu fugir. O carro utilizado, que era furtado, foi apreendido. Segundo um vigia local, que preferiu não se identificar, assaltos são frequentes na área devido à falta de patrulhamento.



