Bandidos que clonaram controle para invadir casa de empresário são presos em São Paulo

Uma perseguição policial resultou na prisão de criminosos que planejavam invadir a casa de um empresário usando controles clonados em São Paulo. A ação começou quando os suspeitos desobedeceram a ordem de parada dos policiais. A perseguição foi capturada em vídeo por um motociclista. Os agentes montaram uma barreira na entrada de Heliópolis, onde um dos pneus do carro dos criminosos foi atingido por disparos. No veículo, a polícia encontrou equipamentos para invasões, como toucas ninja e pé de cabra. Descobriu-se que os criminosos tinham como alvo um empresário do ramo do aço, que deixou a residência com a família assim que soube do plano. A polícia investiga a participação do grupo em outros roubos a casas de alto padrão.



