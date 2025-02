Bandidos roubam carro que parou em pedágio da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo

Câmeras de monitoramento registraram um roubo de carro em uma praça de pedágio na rodovia dos Imigrantes, na altura de Diadema. Dois assaltantes abordaram o veículo enquanto o motorista parava para pagar o pedágio. O condutor foi forçado a sair do carro enquanto uma passageira conseguiu escapar pela porta traseira. Após subtrair os pertences das vítimas, os criminosos fugiram com o veículo, que foi posteriormente abandonado na rodovia. Até o momento, não há informações sobre a prisão dos suspeitos.



