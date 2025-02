Bandidos roubam carro, trocam tiros com a polícia e um deles morre em Poá (SP)

Dois jovens, um adulto e um adolescente assaltaram um motorista de aplicativo em Poá, na Grande São Paulo. Eles roubaram celular, documentos e cartões da vítima, com os quais realizaram compras e saques na região. A polícia localizou o veículo dos suspeitos, que tentaram fugir e trocaram tiros com os oficiais. O maior de idade foi baleado e morreu; o adolescente está internado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!