Bandidos se passam por visitantes, invadem condomínio e assaltam apartamento em SP

Um prédio em Higienópolis, no centro de São Paulo, foi invadido por criminosos que se passaram por visitantes. Um jovem forneceu informações falsas ao porteiro, permitindo a entrada de um trio que fugiu com objetos de valor em mochilas. A Secretaria de Segurança Pública registrou 1300 ocorrências semelhantes no primeiro trimestre do ano no estado. Especialistas apontam a portaria como um ponto vulnerável. Em outro incidente, criminosos disfarçados de moradores judeus também enganaram a segurança. A falta de treinamento adequado para porteiros é vista como um agravante para esse tipo de situação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!