Barulho de obra atrapalha sono de moradores na zona norte de São Paulo

Mil moradores de quatro condomínios no bairro Jaraguá, zona norte de São Paulo , enfrentam noites difíceis por causa de uma obra que continua durante a madrugada. "À noite fica muito difícil, porque precisa descansar e a gente não está conseguindo", desabafa uma moradora. As famílias tentam diversas estratégias para dormir, mas algumas, como Elaine, planejam vender a casa adquirida há poucos anos: "Meu filho de um ano e meio acorda assustado", relata. Os moradores já tentaram negociar com a construtora, que afirma seguir as normas sobre ruído, mas ainda esperam por uma solução. "Quem está passando sufoco quer a resposta imediata", comenta um síndico.



