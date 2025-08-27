Logo R7.com
Barulho e insegurança: moradores de prédio reclamam de ONG que acolhe famílias em situação de rua

A situação se agrava com a falta de ação policial, mesmo quando chamada

Balanço Geral Manhã|Do R7

Moradores da zona norte de São Paulo enfrentam problemas com barulho proveniente de uma ONG que acolhe famílias em situação vulnerável. Vizinhos relatam que música e gritos se estendem até tarde da noite, afetando o sono e a qualidade de vida. Relatam também objetos jogados nas propriedades, como brinquedos e pedras, e ameaças de jovens da instituição. A situação se agrava com a falta de ação policial, mesmo quando chamada.

  • Qualidade de vida
  • São Paulo (Cidade)

