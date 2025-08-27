Barulho e insegurança: moradores de prédio reclamam de ONG que acolhe famílias em situação de rua
A situação se agrava com a falta de ação policial, mesmo quando chamada
Moradores da zona norte de São Paulo enfrentam problemas com barulho proveniente de uma ONG que acolhe famílias em situação vulnerável. Vizinhos relatam que música e gritos se estendem até tarde da noite, afetando o sono e a qualidade de vida. Relatam também objetos jogados nas propriedades, como brinquedos e pedras, e ameaças de jovens da instituição. A situação se agrava com a falta de ação policial, mesmo quando chamada.
