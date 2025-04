Bebê morre e mulher é internada após consumo de açaí com granola no RN

Um bebê de 8 meses morreu e a tia dele está internada na UTI após suspeita de envenenamento por açaí em Lagoa Nova (RN). Foram três encomendas entregues por motoboys. A primeira estava limpa, mas nas duas seguintes, foram encontrados venenos na granola e no próprio açaí.



A Polícia Civil investiga três suspeitos relacionados à vítima. Os potes do alimento foram enviados para análise pericial enquanto cartas e um celular da mulher também foram recolhidos pela polícia. A família aguarda respostas.



