Bombeiros apagam fogo em ônibus incendiado na rodovia Anhanguera

O Corpo de Bombeiros conseguiram controlar as chamas que atingiram um ônibus na altura do quilômetro 22 da rodovia Anhanguera, na manhã desta quarta-feira (21). Equipes foram acionadas às 06h47 e demoraram meia hora para chegar ao local por causa do trânsito. Segundo a concessionária, apenas uma pessoa teve ferimentos leves.



