Botijão de gás provoca incêndio na cozinha de escola em Minas Gerais

Um incidente em uma escola envolveu a explosão de um botijão de gás na cozinha, enquanto as merendeiras preparavam o almoço dos alunos. O fogo começou durante a troca do botijão, quando um funcionário abriu a válvula ao lado de uma chama acesa. "Foram quase cinco minutos de desespero", relataram os funcionários, que usaram seis extintores para controlar as chamas. O corpo de bombeiros não foi acionado. Um trabalhador sofreu queimaduras leves no rosto e nas mãos e foi atendido em seguida. A direção da escola e a secretaria estadual da educação foram contatadas para esclarecer o ocorrido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!