Briga de alunas vira confusão generalizada com as famílias das duas jovens em frente a escola de SP

Um desentendimento entre duas alunas de uma escola estadual na zona leste de São Paulo evoluiu para uma briga envolvendo as famílias das duas jovens na frente da instituição.



Imagens gravadas mostram pais e mães se agredindo, enquanto as alunas trocam socos e chutes.



Segundo uma das famílias, a jovem vinha sofrendo intimidações há meses sem resposta efetiva da escola. A primeira briga física ocorreu em 11 de abril, culminando no registro de um boletim de ocorrência.

A família de uma das estudantes acusa a escola de omissão e pede providências urgentes, enfatizando a necessidade de diálogo para evitar novos conflitos.



