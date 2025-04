Briga em bar termina em morte na zona sul de São Paulo

Uma discussão entre funcionários deum barterminou em assassinato no bairro Campo Belo, zona sul de São Paulo . A vítima, conhecida como Bahia, foi esfaqueada por um colega que trabalhava no local há apenas dois dias. O autor do crime entregou-se à Polícia Militar no local. A Polícia Civil investiga o caso e realizará a perícia no local.



