Bruno tranquiliza fãs após Marrone cair de palco: 'Só uns pontinhos na testa'

Marrone, da dupla Bruno e Marrone, sofreu um acidente ao cair do palco durante um show em Goiânia. Ele bateu a cabeça e ficou sem memória temporariamente. O show foi interrompido e ele recebeu atendimento médico dos paramédicos antes de ser levado para um hospital. Não houve ferimentos graves além de alguns pontos na testa. Bruno tranquilizou os fãs através de vídeo, dizendo: "Oi, gente. Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. Ele me matou do coração, mas só deu uns pontinhos na testa. Graças a Deus, está tudo certo." A apresentação seguinte foi cancelada.



