Bufê some e deixa noivos e convidados sem festa em São Paulo

Um casal em São Paulo teve sua festa de casamento frustrada após contratar um bufê por mais de R$ 18 mil. No dia do evento, na Vila Carrão, o local estava sem comida e bebida. O serviço foi contratado um ano antes e os noivos foram tranquilizados sobre a organização. Dias antes da festa, uma reunião revelou que nada estava preparado. Na cozinha, os dois encontraram alimentos estragados e sujeira. A dona do estabelecimento foi levada à delegacia para prestar depoimento.