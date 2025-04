Caçada a peruano procurado pela Interpol acaba com um policial e dois bandidos mortos em Suzano (SP)

A caçada por um bandido conhecido como El Monstro, procurado pela Interpol acusado de liderar uma facção criminosa e de matar um cantor famoso no Peru, acabou com um policial e dois bandidos mortos em Suzano (SP), na quarta-feira (16).



o agente morto é o sargento Rafael Vilodres, filho e sobrinho de policiais.



