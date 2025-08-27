Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Cachorrinho morre após ser atacado por dois pitbulls; tutores buscam justiça

Família de Denguinho tenta recuperar despesas após ataque

Balanço Geral Manhã|Do R7

Em São Paulo, um cachorrinho chamado Denguinho foi atacado por dois pitbulls. Seus tutores tentaram em vão evitar o ataque, levando ele a uma clínica veterinária, mas ele não resistiu aos ferimentos. O incidente resultou em gastos superiores a R$ 4 mil. O dono dos pitbulls admitiu um erro no portão e inicialmente concordou em arcar com os custos, mas após ver as imagens de segurança, decidiu propor dividir as despesas. O ataque trouxe à tona preocupações sobre segurança na vizinhança, já que os tutores de Denguinho temem pela segurança de crianças e outros animais.

