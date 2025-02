Cachorro consegue chegar aos 20 anos e conquista fãs no interior de São Paulo

Pingo, um cachorro comunitário, conquistou o coração de Vinhedo, São Paulo, ao viver por mais de 20 anos em um posto de gasolina. Ele surgiu antes mesmo da inauguração do local e é alimentado e cuidado pelos moradores. Apesar das várias trocas de donos do posto, Pingo permanece, ganhando notoriedade não só entre os residentes, mas também nas redes sociais, onde um vídeo seu viralizou. Sua longevidade impressiona, já que a média de vida de cães de porte médio é de 12 a 15 anos. Pingo transcendeu o papel de mascote, tornando-se um símbolo da cidade e imortalizado em uma obra de arte local.



