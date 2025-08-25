Cães abandonados em terreno na Lapa mobilizam moradores

Na Lapa, zona oeste de São Paulo , quatro cães foram abandonados em um terreno após a prisão de seu tutor. Os animais, dois pitbulls e dois sem raça definida, são alimentados por moradores voluntários que pedem ajuda para sua adoção. O local, repleto de entulhos e ferros pontiagudos, oferece riscos aos cães. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, uma equipe será enviada para avaliar a situação. Os moradores temem pela segurança dos cães se as obras no terreno forem retomadas antes que eles sejam realocados para um local seguro.



