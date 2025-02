Café da manhã no entorno de estações vira opção para trabalhadores apressados em SP

Durante o quadro "Se Vira no 100", Isabela Sabélico recebeu R$ 100 para adquirir itens de café da manhã na saída do metrô Ana Rosa, em São Paulo. A apresentadora interagiu com trabalhadores que buscavam pão francês e outros produtos nas barraquinhas locais. O objetivo era usar os R$ 100 para beneficiar várias pessoas na fila, promovendo um momento de descontração e solidariedade.