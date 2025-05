Caixão cai de carro funerário, e corpo fica exposto na rua em Manaus

Um caixão caiu do carro de uma funerária e deixou um corpo exposto na rua em Manaus (AM). O motorista não percebeu que a porta se abriu e que o ataúde se soltou durante o trajeto. A tampa do caixão também se desprendeu na queda, expondo o corpo de um homem falecido por causas naturais. Parentes presentes correram para cobrir o corpo. Um vídeo foi gravado por uma testemunha indignada com a situação. A funerária emitiu nota lamentando o ocorrido e afirmou que irá apurar as causas do acidente e reforçar os protocolos de segurança.



