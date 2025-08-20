Câmera corporal mostra perseguição policial na zona sul de SP

Policiais realizavam patrulhamento quando avistaram um suspeito em uma motocicleta. Ele desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade. A perseguição durou cerca de 6 minutos pelas ruas da zona sul de São Paulo. O indivíduo foi cercado ao entrar em uma rua sem saída e arremessou um objeto antes de se render. A polícia apreendeu uma pistola com numeração raspada e a moto utilizada pelo suspeito. Ele foi levado para a delegacia.



