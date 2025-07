Câmera escondida flagra venda de alimentos vencidos em feira na zona leste de SP

Uma investigação revelou a venda de alimentos vencidos em uma Feira do Rolo na zona leste de São Paulo . Com câmeras escondidas, 78 produtos foram adquiridos por R$120. Vendedores admitiram que os itens estavam fora da validade, como panetones e laticínios sem refrigeração. "Está vencido, mas está crocante", disse um vendedor. Um médico alertou: produtos vencidos podem causar sérios problemas de saúde, como náuseas e infecções. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a prática é crime e será denunciada às autoridades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!