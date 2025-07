Câmera escondida flagra venda de celulares de origem suspeita em ‘feira do rolo‘ em SP

Uma câmera escondida registrou a venda de celulares com origem suspeita em uma ‘feira do rolo’ zona leste de São Paulo . Os vendedores tentam atrair compradores ao oferecer produtos por preços significativamente menores que os de mercado. Para combater a venda de aparelhos roubados, o governo paulista firmou uma parceria com o Google, permitindo à polícia bloquear celulares roubados remotamente. Essa tecnologia, disponível para dispositivos Android, requer que o usuário registre um boletim de ocorrência imediatamente após o furto.



