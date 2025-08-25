Câmera escondida flagra venda de peças automotivas falsificadas em São Paulo

Uma investigação revelou a comercialização de peças automotivas falsificadas na Rua das Motos, no centro de São Paulo . Essas peças são produzidas com materiais de baixa qualidade na China e entram no Brasil ilegalmente. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu cerca de 2,8 milhões de itens falsificados em diversas operações. Peças como lâmpadas automotivas e pedais podem causar curto-circuitos e acidentes graves, comprometendo a segurança dos motoristas. Produtos sem origem e garantia confiável podem levar a prejuízos e riscos maiores para motoristas e passageiros.



