Câmera flagra assalto a delegado e deputado estadual em São Paulo

O delegado e deputado estadual em São Paulo Antonio Olim foi assaltado enquanto dirigia pelo Itaim Bibi, um bairro nobre de São Paulo . Um criminoso armado o abordou e exigiu seu relógio de luxo. Olim, assustado, entregou o objeto. O assaltante fugiu, e o deputado esqueceu de acionar o freio de mão do automóvel.



Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a polícia a identificar o assaltante, suspeito de outros roubos recentes na área. Moradores afirmam que o mesmo criminoso tem agido no bairro e clamam por ação policial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!