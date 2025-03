Câmeras de segurança flagram momento em que criminosos atiram em jovem durante tentativa de assalto

Um jovem de 24 anos foi baleado em uma tentativa de assalto no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança mostraram quatro ladrões cercando o carro da vítima. Dois tiros foram disparados, atingindo o jovem no pescoço e na perna, antes dos criminosos fugirem em alta velocidade. A vítima foi levada ao Hospital Saboia e o estado de saúde não foi divulgado. A polícia investiga a ocorrência com as filmagens da região.



