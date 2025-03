Câmeras inoperantes dificultam identificação de motociclista que atropelou e matou homem em SP

Erinaldo Francisco Dantas, de 38 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta em uma estrada de Arujá, na Grande São Paulo . O motociclista fugiu sem prestar socorro. Erinaldo estava indo trabalhar em uma marmoraria quando foi atingido e não resistiu aos ferimentos. A viúva dele, Mielly, procura por justiça e pistas do responsável, mas as câmeras do local estavam inoperantes no dia do acidente. "Eu sinto muita falta dele. É como se tivesse um pedaço de mim, um buraco dentro de mim", desabafou Mielly. Até agora, não há pistas sobre o suspeito.



