Caminhão bate em passarela e derruba carga na pista da avenida Moreira Guimarães, em SP

Um caminhão com excesso de altura bateu em uma passarela e espalhou a carga que transportava pelas pistas da avenida Moreira Guimarães, via de trânsito expresso na zona sul de São Paulo, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (22). O acidente provocou congestionamento e os motoristas foram orientados a buscar rotas alternativas, como as avenidas Ibirapuera e Jabaquara.



