Caminhão desce de ré, perde controle em ladeira e atinge motociclista

Um motociclista tinha acabado de fazer uma entrega quando foi atingido um caminhão de frete que não conseguiu subir uma ladeira e desceu de ré, em Barbalha (CE). Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos graves, mas perdeu a moto. O motorista do caminhão conseguiu evitar uma colisão mais severa com um carro estacionado próximo.



