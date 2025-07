Caminhoneiro de 79 anos após entrar na contramão e bater de frente com veículo em Franca (SP)

Um caminhoneiro de 79 anos morreu após dirigir na contramão e bater frontalmente com outro veículo em Franca, interior de São Paulo . Testemunhas relataram que Raimundo Pereira da Rocha estava cansado depois de realizar uma mudança. As imagens mostram os veículos com as frentes completamente destruídas. Após o acidente, ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A pista foi interditada, e por pouco um motociclista também não foi atingido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!