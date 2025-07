Cantor gospel João Igor é baleado por policial no terminal da Barra Funda

Um tiroteio ocorreu no terminal rodoviário da Barra Funda em São Paulo , nesta quinta (31). Durante uma abordagem a dois homens que estariam fumando dentro de um ônibus, um policial militar, ainda fardado, efetuou disparos após resistência dos suspeitos. Um deles, identificado como o cantor gospel João Igor, foi baleado, submetido a cirurgia e permanece internado. O segundo homem foi preso em flagrante. O advogado do policial alega que a ação foi legítima devido à resistência, enquanto a advogada do cantor considera a ação desproporcional. A ocorrência está sendo investigada pela polícia local.



