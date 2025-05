Cantor Matheus, da dupla com Kauan, tem celular roubado a caminho de celebração em São Paulo

O cantor Matheus, da dupla com Kauan, foi assaltado na Marginal Pinheiros, em São Paulo, enquanto se dirigia a um evento em comemoração aos 15 anos de carreira. Durante o trajeto, criminosos aproveitaram uma fresta no vidro do carro para roubar seu celular. Matheus estava estudando o roteiro do evento no momento do roubo. Após o incidente, a dupla confirmou o ocorrido nas redes sociais. Matheus recebeu um novo celular durante uma coletiva. A polícia está à procura de cinco suspeitos no local do assalto.



