Cantor que matou amigo em SP diz que vítima fez denúncias falsas contra ele

Um cantor foi preso em São Paulo, acusado de planejar e assassinar Lucas Luan, um técnico de máquinas de refrigeração. Lucas foi atacado brutalmente enquanto voltava de um happy hour com amigos. João Vitor, conhecido como MC VZK confessou o crime, alegando que a vítima havia feito denúncias falsas contra ele. As investigações revelaram mensagens no celular do MC que demonstravam a premeditação do assassinato. A namorada do MC também foi presa, suspeita de coautoria, por saber do crime e não denunciá-lo..



