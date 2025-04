Cantor sertanejo é ameaçado de morte por causa de dívida de R$ 30 mil

O cantor Rafael, da dupla com Racyne, foi vítima de extorsão após ser cobrado por uma dívida de R$ 30mil , ainda não vencida. Ele e sua família receberam ameaças, incluindo fotos de armas e vídeos de armamento pesado. A Polícia Civil prendeu uma mulher que se passava por corretora na negociação e exigia o pagamento imediato. Apesar da prisão, ela foi liberada após audiência de custódia. Rafael e sua família, ainda abalados, buscam justiça enquanto as investigações seguem para localizar um segundo envolvido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!