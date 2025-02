Cão volta irreconhecível de pet shop após tosa para ficar com aparência de filhote

Uma tutora levou seu cão da raça Yorkshire a um pet shop para realizar uma tosa especial. Ela esperava que seu pet ficasse com a aparência de um filhote, com pelos curtos e uniformes. No entanto, o resultado foi inesperado: o cãozinho voltou para casa com as orelhas exageradamente destacadas e quase sem pelos no corpo. Surpresa com a diferença na aparência do animal, a tutora decidiu trocar de pet shop para evitar problemas semelhantes no futuro.