Carreta com 20 toneladas de batatas tomba na Marginal Tietê e causa interdição

Uma carreta, que transportava cerca de 20 toneladas de batatas, tombou na Marginal Tietê em São Paulo , provocando a interdição do trânsito na região, nesta quarta (6). O motorista foi encaminhado a um hospital com dor no peito e ferimentos leves. A carga, avaliada em aproximadamente R$ 60 mil, se espalhou pelo asfalto e algumas batatas caíram no rio Tietê. A perícia deve investigar as causas do acidente, possivelmente ligadas a uma curva próxima ao acesso à Vila Maria.



