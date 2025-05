Carreta que levava coluna do monotrilho quebra e provoca caos no trânsito na zona leste de São Paulo

Uma carreta que transportava uma coluna para ser instalada na obra do monotrilho quebrou na manhã desta quarta-feira (0 e provocou um caos no trânsito da avenida Jacu Pêssego, na zona leste de São Paulo. Acidente mobilizou operação de grande porte para desobstruir trânsito.



