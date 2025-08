Carro capota e deixa um ferido na Avenida Consolação

Um carro capotou após colidir com um semáforo na Avenida da Consolação, em São Paulo. O motorista foi levado ao hospital com trauma leve. Duas ocupantes do carro estavam no local e não precisaram de atendimento médico. Três faixas da via foram interditadas para o trabalho dos bombeiros, que destombaram o veículo utilizando calços e cabos de aço. A ocorrência resultou em congestionamento na região.



