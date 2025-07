Carro de luxo em alta velocidade fica destruído após bater em portão em Guarulhos

Um veículo Porsche colidiu contra um portão e uma placa de sinalização na madrugada desta quinta-feira (10) na Avenida Tiradentes, em Guarulhos, Grande São Paulo. O motorista foi levado à UPA com fratura na perna direita. Imagens mostram o estado danificado do carro e a abertura do airbag. Testemunhas afirmam que o motorista estava em alta velocidade. A situação causou danos à residência próxima ao local do impacto.



