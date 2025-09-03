Carro de vereador de Cubatão (SP) é alvo de ataque a tiros
Vereador Rony Martins acredita em possível atentado após disparo atingir seu veículo
O carro do vereador Rony Martins, de Cubatão, São Paulo, foi alvejado por um tiro enquanto estava estacionado. O incidente ocorreu quando ele estava em casa com a família. Um único disparo atravessou o veículo na direção do banco do motorista.
Testemunhas relataram que um sedã azul metálico parou ao lado do veículo antes do disparo. O suspeito fugiu rapidamente após o tiro. Rony, que acabara de voltar de compromissos no complexo hospitalar, estava jantando quando ocorreu o incidente e suspeita de um atentado contra ele. A polícia investiga as motivações por trás desse ato violento.
