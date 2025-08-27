Carro que caiu em casa será retirado com guindaste

Um carro de luxo caiu de um estacionamento e atingiu a sala de uma residência no bairro da Aclimação, em São Paulo. O incidente ocorreu enquanto um manobrista, que não se feriu, estava dentro do veículo. O susto foi grande para os moradores, que relataram ter ouvido um barulho intenso, comparado a um avião ou um desabamento. O estacionamento assegurou que possui seguro para cobrir os danos.



