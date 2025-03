Carro vira sem sinalizar, atinge moto e condutor é arremessado na Grande São Paulo

Na Grande São Paulo , um motociclista sobreviveu a um grave acidente após um carro invadir sua pista. O veículo, que não sinalizou, virou à esquerda, colidindo com a moto. O motociclista foi arremessado e girou no ar antes de cair. Ele foi socorrido pelo Samu e levado a um hospital em Carapicuíba. Embora tenha sido atendido na unidade de pronto-socorro, seu estado de Saúde atual não foi divulgado.



