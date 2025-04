Casa é invadida após contratação de serviço de jardinagem por aplicativo

Uma casa localizada na zona leste de São Paulo foi invadida após a contratação de um serviço de jardinagem por aplicativo. O jardineiro cobrou um valor elevado, mas após negociação, o serviço foi pago. Após isso, a casa foi misteriosamente assaltada, com diversos itens valiosos sendo levados. Imagens de segurança ajudaram a identificar os invasores, que foram associados aos prestadores de serviço. Em outro incidente, um advogado foi vítima de um golpe ao contratar serviços pelo mesmo aplicativo. Ele relatou que tentaram cobrar um valor indevido e, ao contestar, foi ameaçado e agredido por pessoas ligadas ao prestador. No final, ele perdeu R$ 17 mil devido a adulterações na maquininha de pagamento. A empresa responsável pelo aplicativo de serviços afirmou estar investigando os casos e garantiu suporte às vítimas, além de bloquear permanentemente o perfil dos suspeitos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!