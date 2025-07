Casal é assaltado por quatro bandidos ao descer de carro na zona sul de São Paulo

Um casal foi alvo de um roubo no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Imagens mostram o carro parado na via quando um homem e uma mulher desembarcam. Quatro ladrões em duas motocicletas se aproximaram e anunciaram o roubo. Um dos criminosos apontou um objeto semelhante a uma arma enquanto exigiu os pertences das vítimas. Após revistar o casal e levar alguns itens, os ladrões fugiram do local. A polícia investiga o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!